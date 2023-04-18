До войны США помогали в модернизации ЗАЭС, которая сейчас захвачена рашистами.

На захваченной россиянами Запорожской АЭС есть "секретная ядерная технология" США. Вашингтон предупредил Москву, чтобы россияне не трогали ее, пишет CNN.

Издание утверждает, что ознакомилось с текстом письма, которое Министерство энергетики США направило "Росатому" 17 марта. В нем указывается, что на станции "содержатся ядерные технические данные, экспорт которых контролируется правительством США".

Министерство энергетики США предупредило "Росатом", что любые российские граждане или организации "не имеют права" обращаться с американскими технологиями на АЭС – "получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать, манипулировать этими технологиями или техническими данными".

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В Минэнерго США подлинность письма подтвердили. Какие санкции грозят россиянам за нарушение этого предупреждения – не уточняется.

Ситуация на ЗАЭС

По данным украинского Минэнерго, ситуация на Запорожской АЭС ухудшается. По словам министра Галущенко, речь идет в первую очередь о технической эксплуатации станции. Кроме того, опасность представляет постоянный стресс, который испытывает персонал из-за присутствия и давления со стороны оккупантов.

По подсчетам "Энергоатома", из-за войны ущерб компании от разрушений достиг 32 миллиардов гривень. Речь идет об имуществе и инфраструктуре захваченной Запорожской АЭС и других обособленных подразделений.

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