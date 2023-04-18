Персонал, отвечающий за ядерную безопасность на станции, находится под постоянным давлением.

Ситуация относительно технической эксплуатации Запорожской атомной электростанции, временно находящейся под контролем оккупантов, ухудшается.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время брифинга.

"Это не только моя оценка или наше видение. Мы с Рафаэлем Гросси (генеральный директор МАГАТЭ – УНИАН) говорили, и то же самое видят его эксперты, что ситуация ухудшается. Прежде всего с точки зрения технической эксплуатации станции", - рассказал он.

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Галущенко напомнил, что персонал станции уже второй год находится под постоянным давлением и террором оккупантов.

"Психологически это очень сложно, тем более людям, которые отвечают за ядерную операционную безопасность на площадке. Они принимают решения, от которых зависит безопасность. Поэтому ситуация сложная", - отметил министр энергетики.

По его словам, оккупанты должны уйти со станции, потому что ситуация, когда крупнейшей в Европе АЭС управляют "нелицензированные Украиной люди" – это вызов миру с точки зрения ядерной и радиационной безопасности.

Ситуация за ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция полностью контролируются российскими войсками с марта 2022 года.

17 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что российские оккупанты создали в Энергодаре новую пыточную.

29 марта 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что сомневается, что МАГАТЭ скоро обеспечит соглашение по защите ЗАЭС.

14 апреля 2023 года появилась информация о том, что оккупанты готовятся блокировать персонал на Запорожской АЭС.

На АЭС постоянно присутствуют представители корпорации "Росатом". Им не хватает персонала, поскольку украинские работники станции в основном отказываются сотрудничать с оккупантами.

215 апреля 2023 года стало известно о том, что НАЭК "Энергоатом" обратится в международный арбитражный суд для возмещения ущерба, причиненного Россией ЗАЭС.

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