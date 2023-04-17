В результате агрессии РФ имущество и инфраструктура временно оккупированной ЗАЭС и других подразделений "Энергоатома" были повреждены или уничтожены.

Стоимость разрушенного из-за российской агрессии имущества, в том числе зданий, сооружений и инфраструктурных объектов, компании "Энергоатом" уже достигла 32 миллиардов гривень.

Как сообщили в НАЭК "Энергоатом", имущество и инфраструктура захваченной Запорожской АЭС и других обособленных подразделений компании были повреждены или уничтожены.

"Размер потерь и убытков, причиненных "Энергоатому" Россией, будет определен после деоккупации ЗАЭС, возвращения украинскому оператору фактического контроля над всем имуществом и его полной проверки и инвентаризации", - добавили в пресс-службе.

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Захват Запорожской АЭС

Как сообщал УНИАН, ранее в "Энергоатоме" решили обратиться в Международный арбитражный суд для возмещения ущерба, причиненного Россией ЗАЭС и другим объектам энергетической инфраструктуры Запорожской области.

В марте 2022 года российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС.

30 марта 2023 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси после визита на временно оккупированную ЗАЭС сообщил, что ее больше невозможно защитить. Перед этим Гросси заявил об отмене планов по созданию зоны демилитаризации вокруг АЭС.

По словам президента Владимира Зеленского, чем дольше продлится российская оккупация Запорожской атомной станции, тем большей будет угроза безопасности Украины, всей Европы и мира. Вместе с тем Зеленский сомневается в быстром решении проблемы, связанной с защитой и безопасностью Запорожской АЭС.

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