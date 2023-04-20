По данным украинского Минэнерго, ситуация на Запорожской АЭС ухудшается.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, агрессор заявил о планах перевести оккупированнную ЗАЭС на российское ядерное топливо.

По словам советника главы концерна "Росэнергоатом" Рената Карчаа, запасов ядерного топлива производства Westinghouse на Запорожской АЭС хватит на четыре года, сообщает российский "Интерфакс".

"Теоретически нынешних запасов американского топлива - примерно на четыре года. Но его замещение на российское начнется гораздо раньше. Мы в американском топливе не нуждаемся, как и в их технологиях. У нас они свои. И мы, впрочем, далеко не только одни мы, считаем их лучшими в мире", - сказал Карчаа, комментируя требования США по использованию американских технологий на ЗАЭС.

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Ситуация на ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция полностью контролируются российскими войсками с марта 2022 года. Персонал, отвечающий за ядерную безопасность на станции, находится под постоянным давлением.

По состоянию на 18 апреля 2023 года Минэнерго Украины заявило о том, что ситуация на Запорожской АЭС ухудшается. Речь идет в первую очередь о технической эксплуатации станции.

18 апреля 2023 года США запретили России трогать секретные американские технологии на ЗАЭС.

По подсчетам "Энергоатома", из-за войны ущерб компании от разрушений достиг 32 миллиардов гривень. Речь идет об имуществе и инфраструктуре захваченной Запорожской АЭС и других обособленных подразделений.

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