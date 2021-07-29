В "Слуге народа" отметили, что это заявление Давид Арахамия сделал в сложный для Украины период и из этого не надо делать сенсацию.

Слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что Украина могла бы шантажировать весь мир, если бы обладала ядерным оружием, являются его размышлениями вроде "альтернативной истории".

Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет "Украина 24".

"Он заявил в форме "если бы это могло бы быть", если бы руководители страны не подписали Будапештский меморандум, то мы, пожалуй, могли бы... То есть это такие умственные упражнения, как могло бы быть, альтернативная история. Я не думаю, что Арахамия имел в виду, что сейчас нам срочно надо делать ядерную бомбу, чтобы шантажировать весь мир, как это делает Иран или Северная Корея", - сказал Корниенко.

Он отметил, что это заявление Арахамия сделал в сложный для Украины период и призвал не делать из этого сенсацию.

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"Давайте поговорим о сути этого заявления. Оно как раз на фоне тех событий, которые происходят с "Северным потоком-2", тех событий, которые вообще происходят в мире. Конечно, Украине не повредят какие-то дополнительные гарантии и механизмы их воплощения - вопросы безопасности, энергетические вопросы безопасности. Потому что мы видим, что ситуация в определенной степени накаляется. Я думаю, давайте не будем делать из этого очередную громкую сенсацию", - сказал Корниенко.

Напомним, ранее Давид Арахамия заявил, что Украина совершила "роковую ошибку", когда отказалась от ядерного оружия. Сегодня Киев мог бы "шантажировать весь мир", если бы сохранил ядерный потенциал.

Ядерное оружие Украины: что известно

Украина отказалась от ядерного оружия в соответствии с Будапештским меморандумом, заключенным 5 декабря 1994 года между нашей страной, США, Россией и Великобританией.

Будапештский меморандум обязывает Россию, США и Великобританию уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угроз и использования силы, экономического давления в отношении Украины; не применять ядерное оружие против Украины и прочее.

Будапештский меморандум был нарушен Россией в 2014 году после введения на территорию Украины российских войск и оккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей. Также Россия неоднократно оказывала экономическое давление на Украину, в частности в вопросах поставок газа.

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Автор: Александр Топчий