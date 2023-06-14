Роспропагандисты распространили видео, в котором намекают на то, что взорвут Запорожскую атомную электростанцию.

Российские Teleegram-каналы запустили очередную дезинформационную кампанию, роспропагандисты распространили видео, в котором намекают на то, что взорвут Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации. "Вражеские TG-каналы запустили дезинформационно-манипулятивную кампанию, цель которой - запугать украинцев. Роспропагандисты парят провокационное видео, где намекают на подрыв Запорожской АЭС. В видеоролике рашисты показали взрыв на Крымском мосту, подрыв "Северного потока 2", а также подрыв Каховской ГЭС, - говорится в сообщении.

В Центер противодействия дезинформации подчеркнули, что таким манипулятивным методом враг намекает, что все это дело рук Украины и пытается снять с себя ответственность за содеянное.

Видео дня

"Заканчивается видео фотографией ЗАЭС и датой 3 июля 2023, что свидетельствует о возможном теракте на ядерном объекте. Таким образом рашисты пытаются запугать украинцев, а также создают для себя инфоалиби в случае реализации больной фантазии Путина", - заявили в центре.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские захватчики полностью уничтожили Каховскую дамбу, которая находится в Херсонской области. Это создало угрозу для безопасности на Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения системы ЗАЭС.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что ситуация с нехваткой воды для обеспечения потребностей ЗАЭС после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС, вскоре станет критической.

9 июня Государственная инспекция ядерного регулирования Украины издала распоряжение вывести в" холодный зупин " энергоблок № 5 ЗАЭС. Пока этого не сделано.

Справка. Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года. Промышленная площадка станции подвергается периодическим обстрелам.

Также Оккупанты целенаправленно превращают АЭС в военную базу, минируя все вокруг.

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