В то же время они имеют право пройти ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, по собственному желанию.

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал парламенту принять закон об освобождении выпускников от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) из-за COVID-19.

Читайте такжеВНО 2021 в Украине: опубликован график проведения тестирования, правила и условия

ак передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" (по отдельным вопросам завершения 2020/2021 учебного года) (№5014).

Им предусматривается установить, что в связи с осуществлением мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19, соискатели образования, заканчивающие получение полного общего среднего образования в 2020-2021 учебном году, освобождаются от прохождения ГИА.

В то же время выпускники будут иметь право пройти ГИА, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ должен минимизировать риски заболевания COVID-19 при оценке результатов обучения учащихся (студентов), заканчивающих получение полного общего среднего образования, и сделать возможным получение ими в установленном законодательством порядке соответствующих документов.

Как отметил председатель комитета, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Бабак, президент определил этот законопроект как приоритетный. Бабак не исключил, что законопроект может быть рассмотрен парламентом на его ближайшем внеочередном заседании.

Так, члены комитета поддержали предложение рекомендовать парламенту принять этот законопроект за основу и в целом. По словам Бабака, возможно проведение дополнительных заседаний комитета по этому вопросу.

Исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко выразил надежду на поддержку инициативы по вакцинации преподавателей, которые будут задействованы в проведении ВНО.

"Мы инициировали представление списков, пока количественного состава, тех педагогов, которых мы будем привлекать к проведению ЕГЭ, о включении их в очередной этап вакцинации. А это более 90 тыс. педагогических работников", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Таня Поляковская