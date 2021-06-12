Эти высокопоставленные должностные лица в течение февраля-марта 2014 года создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней и способствовали оккупации полуострова.

Завершено расследование в отношении восьми бывших чиновников Автономной республики Крым по факту оккупации Крыма и государственной измены.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, им инкриминируют совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственную измену и создание преступной организации (ч. 4 ст. 28, ч . 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины).

"Речь идет об экс-депутате Верховной Рады АРК, в дальнейшем председателе так называемого Совета министров Республики Крым, экс-председателе Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем председателе так называемого Государственного Совета Республики Крым, бывшем прокуроре Генеральной прокуратуры Украины, в дальнейшем прокуроре так называемой РК , Севастопольском городском голове, экс-начальнике отдела уголовного розыска Симферопольского горуправления ГУ МВД Украины в АРК, в дальнейшем министре внутренних дел так называемой РК, начальнике штаба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины, в дальнейшем начальнике Пограничной службы так называемой РК, бывшем депутате Верховной Рады АРК, в дальнейшем первом заместителе председателя совета министров так называемой РК и бывшем начальнике управления СБУ в Севастополе, в дальнейшем начальнике так называемого ФСБ по РК", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ МИД призвали ОБСЕ уделять больше внимания оккупированному Крыму

Фамилии чиновников не указаны, но, вероятно, речь идет, в частности, о Сергее Аксеновом, Наталье Поклонской.

В Генпрокуратуре отмечают, что во время досудебного расследования установлено, что чиновники оккупационной администрации РФ в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории АРК и Севастополя, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней и способствовали оккупации полуострова.

По результатам специального досудебного расследования материалы уголовного производства открытые стороне защиты для ознакомления в порядке ст. 290 Уголовного процессуального кодекса Украины, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк