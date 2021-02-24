Сообщено о подозрении оккупационным "председателю Совета министров Республики Крым" и "председателю Государственного Совета Республики Крым".

Правоохранители сообщили о подозрении руководителям оккупационной администрации Российской Федерации в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя.

"Сообщено о подозрении оккупационным "председателю Совета министров Республики Крым" и "председателю Государственного Совета Республики Крым" в совершении широкомасштабного и систематического присвоения публичного имущества, находящегося на территории оккупированного полуострова, по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что после оккупации РФ полуострова Крым и так называемого "избрания" подозреваемых на вышеуказанные "руководящие" должности в оккупационной администрации РФ в Крыму, вопреки положениям Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, которые запрещают государству-оккупанту присваивать публичную собственность на оккупированной территории, приняли ряд незаконных решений о национализации государственного имущества, которое находится в государственной собственности предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления министерств и ведомств Украины на территории АР Крым и г. Севастополя.

"Продолжая преступную деятельность, подозреваемые обеспечили выполнение указанных решений путем передачи указанного имущества в федеральную или "республиканскую" собственность. К такому имуществу относятся государственный концерн "Массандра", "Международный детский центр Артек" и государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз", - говорится в сообщении.

Как сообщают СМИ, о подозрении сообщено Владимиру Константинову и Сергею Аксенову.

Оккупация Крыма: справка УНИАН

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Юлия Янкевич