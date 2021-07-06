Возведенные сооружения не соответствовали требованиям Минобороны и были непригодными для обеспечения защиты военных.

Обвинительный акт в отношении генерал-майора Вооруженных сил Украины и чиновника Донецкой областной государственной администрации, обвиняемых в причинении Министерству обороны Украины 2,8 млн грн убытков во время строительства инженерных фортификационных сооружений в зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе, направлено в суд.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Отмечается, что в 2015 году Кабинетом министров из резервного фонда бюджета с целью укрепления обороноспособности государства выделено Министерству обороны средства для строительства инженерных фортификационных сооружений в зоне проведения Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

В частности, для строительства указанных сооружений министром обороны была утверждена соответствующая проектная документация, которая учитывала передовой опыт стран-участников НАТО при строительстве аналогичных сооружений.

Читайте такжеЭкс-нардеп пришел пьяным на заседание суда о многомиллионном хищении (видео)

«Однако, генерал-майор ВСУ и чиновник Донецкой ОГА, действуя в интересах подрядной организации – коммерческого предприятия, обеспечили перечисление ему средств за работы по строительству фортификационных сооружений, которые были самостоятельно выполнены предприятием как экспериментальные и не отвечали заказанной Министерством обороны проектной документации, что привело к невозможности использования фортификационных сооружений для обеспечения защиты военнослужащих», - говорится в сообщении.

В САП добавили, что в результате противоправных действий указанных лиц государству причинен ущерб на общую сумму более 2,8 млн грн.

По информации ведомства, на сегодня досудебное расследование по делу завершено. Обвинительный акт в отношении двух лиц по ч. 2 ст. 364 УК Украины направлен для рассмотрения в Высший антикоррупционный суд.

Детали дела

В июле 2020 года прокуроры САП и детективы НАБУ завершили досудебное расследование по делу по подозрению чиновника Донецкой облгосадминистрации в хищении 2,87 млн грн во время возведения блиндажей на территории проведения антитеррористической операции в Донецкой области.

В частности, начальник департамента капитального строительства Донецкой ОГА, действуя в интересах подрядной организации, осуществлявшей строительство фортификационных сооружений, несмотря на их несоответствие проектной документации и невозможность дальнейшего использования, принял выполненные строительные работы.

Действия чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса («злоупотребление властью или служебным положением»).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская