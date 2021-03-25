Служащий организовал две нелегальные АЗС в Яворовском районе, через которые ежемесячно сбывал похищенное топливо на общую сумму около 200 тыс. грн.

Временно исполняющий обязанности начальника службы горюче-смазочных материалов Международного центра миротворчества и безопасности в воинской части А4150, которая дислоцируется на Яворовском полигоне, задержали за систематическое присвоение военного имущества и получения неправомерной выгоды в сумме 38 тыс. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

Установлено, что военнослужащий систематически продавал на территории воинской части дизельное топливо местным жителям по заниженным ценам.

"Также он организовал на территории Яворовского района Львовской области деятельность двух незаконных автозаправочных комплексов, через которые ежемесячно сбывал похищенное топливо на общую сумму около 200 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Военного задержали сразу после получения денежных средств за продажу похищенного горючего.

Кроме того, проведены обыски по домашним адресам вероятных сообщников фигуранта и на территории складов и служебных помещений воинской части.

По сведениям ГБР, у гражданских лиц изъято более 5 тонн похищенного топлива из воинской части ВСУ, у военнослужащих обнаружены и изъяты наличные средства, полученные от незаконной реализации горюче-смазочных материалов.

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Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления по статьям получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, и завладение военным имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного в условиях особого периода (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 410 УК Украины).

Судом будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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Автор: Светлана Макринская