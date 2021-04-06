Руководители нескольких харьковских промышленных предприятий наладили производство систем кондиционирования для российской военной техники.

Контрразведчики СБУ заблокировали канал поставки на предприятия военно-промышленного комплекса РФ украинской продукции военного назначения.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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В частности, следователи органов безопасности задокументировали, что руководители ряда харьковских промышленных предприятий, среди которых были и лица с гражданством РФ, наладили на собственных производственных мощностях изготовление систем кондиционирования для российской военной техники.

Установлено, что украинская продукция была полным аналогом штатных российских систем кондиционирования, но кодифицирована другой номенклатурой для предотвращения ее идентификации как военной.

"Злоумышленники поставляли кондиционеры как гражданскую продукцию в адрес подконтрольных им предприятий в РФ. Там специалисты меняли маркировки и подделывали документы о якобы изготовлении продукции в России. Затем она поставлялась предприятиям военно-промышленного комплекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении организаторам о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, причастных к функционированию канала.

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Автор: Светлана Макринская