Один из фигурантов – бывший военнослужащий из Одесской области – арестован.

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность агентурной сети ФСБ, действовавшей на территории ряда областей Украины – Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской.

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Как сообщили УНИАН Управлении СБУ в Одесской области, контрразведка спецслужбы разоблачила «сеть», в которую входили бывшие спецназовцы военной разведки, в результате масштабной спецоперации, длившейся месяцами.

«Установлено, что граждане Украины были завербованы и выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко. В частности, российские агенты готовили диверсионные операции», - сообщили в управлении.

Им было поручено создать условия для совершения диверсий на территории Николаевской области – способствовать проникновению диверсионно-разведывательных групп с временно оккупированных территорий и организовывать специальную подготовку подобранных людей.

Среди объектов посягательств – боевые самолеты ВСУ на аэродроме «Кульбакино». Также агенты ФСБ собирали информацию о дислокации и перемещении украинских ВС, о кадровом составе и оперативно-служебной деятельности Главного управления разведки Министерства обороны, Силах специальных операций, Штаба ВМС, 73-го Морского центра специальных операций ВСУ, их международного взаимодействия с иностранными партнерами и тому подобное.

Для выполнения своих задач агенты проводили вербовочную работу и среди чиновников ВСУ.

«Даже задокументировано намерение похитить и нелегально переместить в страну-агрессора одного из бывших командующих Сил специальных операций. За это российская спецслужба предлагала вознаграждение $100 тыс.», - сообщили в управлении.

В ходе проведения обысков изъят арсенал оружия и боеприпасов: 4 АК-74, 2 пистолета, 2 РПГ, 44 гранаты, более 4 тыс. патронов разного калибра, около 3 кг тротила, электродетонаторы и пр.

В отношении уличенных агентов осуществляются процессуальные меры по ч. 1 ст. 111 ("государственная измена"), ч. 1 ст. 258-3 ("создание террористической группы или террористической организации"), ч. 1 ст. 263 ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса. Шпионская деятельность кадровых сотрудников ФСБ РФ, которые руководили агентурной сетью, расследуется в уголовном производстве по ч. 1 ст. 114 ("шпионаж") Уголовного кодекса.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, в рамках указанной спецоперации по ходатайству прокуратуры взят под стражу бывший военнослужащий – житель Одесской области. У него было много знакомых среди бывших и действующих военнослужащих ВС Украины.

В частности, он проводил разведывательно-подрывные акции на территории южных областей Украины, а также собирал и передавал в так называемое «Министерство государственной безопасности ДНР» информацию о деятельности формирований ВСУ.

«Он наладил разветвленную сеть источников информации на территории Украины среди бывших и действующих военных, используя при этом различные методы склонения людей к сотрудничеству», - сообщили в пресс-службе.

Полученную информацию с помощью мобильного мессенджера в течение 2019-2020 годов он передавал в «ДНР», за что получал денежное вознаграждение.

Во время санкционированного обыска автомобиля подозреваемого обнаружено и изъято три корпуса ручных гранат, три запала и реактивная противотанковая граната.

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Автор: Лариса Козовая