Фотограф и защитник Мариуполя Дмитрий Козацкий ("Орест") победил в престижном фотоконкурсе в Париже – The Prix de la Photographie. Сейчас он находится в русском плену.
Как указано на сайте фотопремии, "Орест" получил "золото" в категории Press/War ("пресса/война").
Кроме этого, его серия фотографий из "Азовстали" под названием "Свет победит", заняла второе место в общей категории Press ("пресса").
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что второй раз подряд воины полка "Азов" становятся героями этой престижной премии.
"В прошлом году на этом конкурсе с их портретами победила украинский фотограф Зоя Шу. За свою серию "Целостность", выставка которой впервые в Украине состоялась именно в Мариуполе. Таков символизм Мариуполя и Азова. Всегда рядом. Всегда едины. Ждем освобождения наших Героев. Всем сердцем с ними", – подчеркнул он.
Как писал УНИАН, Дмитрий Козацкий с позывным "Орест" - автор кадров раненых украинских воинов в полевом госпитале на заводе "Азовсталь", которые облетели весь мир. Он более 80 дней держал оборону вместе с другими побратимами на "Азовстали" в Мариуполе, находясь там в нечеловеческих условиях с минимальным запасом пищи и питаясь один раз в день.
Накануне попадания в плен российских оккупантов украинский защитник выложил в Twitter серию фотографии защитников "Азовстали". Он призвал к их распространению.
"Пока я буду в плену, оставлю вам фото в наилучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-то выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи", – написал Козацкий 20 мая.
В начале июня защитника Мариуполя наградили специальной польской премией Grand Press Photo 2022.
После попадания в плен Козацкий несколько раз выходил на связь. Впервые он вышел на связь с мамой в конце мая. Затем в начале августа он звонил родным в присутствии "следователя". В коротком разговоре он рассказал, что находится в Донецке, жив и здоров.
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