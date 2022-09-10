Ранее пленный защитник Украины получил польскую премию Grand Press Photo 2022.

Фотограф и защитник Мариуполя Дмитрий Козацкий ("Орест") победил в престижном фотоконкурсе в Париже – The Prix de la Photographie. Сейчас он находится в русском плену.

Как указано на сайте фотопремии, "Орест" получил "золото" в категории Press/War ("пресса/война").

Кроме этого, его серия фотографий из "Азовстали" под названием "Свет победит", заняла второе место в общей категории Press ("пресса").

Видео дня

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что второй раз подряд воины полка "Азов" становятся героями этой престижной премии.

"В прошлом году на этом конкурсе с их портретами победила украинский фотограф Зоя Шу. За свою серию "Целостность", выставка которой впервые в Украине состоялась именно в Мариуполе. Таков символизм Мариуполя и Азова. Всегда рядом. Всегда едины. Ждем освобождения наших Героев. Всем сердцем с ними", – подчеркнул он.

Как писал УНИАН, Дмитрий Козацкий с позывным "Орест" - автор кадров раненых украинских воинов в полевом госпитале на заводе "Азовсталь", которые облетели весь мир. Он более 80 дней держал оборону вместе с другими побратимами на "Азовстали" в Мариуполе, находясь там в нечеловеческих условиях с минимальным запасом пищи и питаясь один раз в день.

Накануне попадания в плен российских оккупантов украинский защитник выложил в Twitter серию фотографии защитников "Азовстали". Он призвал к их распространению.

"Пока я буду в плену, оставлю вам фото в наилучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-то выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи", – написал Козацкий 20 мая.

В начале июня защитника Мариуполя наградили специальной польской премией Grand Press Photo 2022.

После попадания в плен Козацкий несколько раз выходил на связь. Впервые он вышел на связь с мамой в конце мая. Затем в начале августа он звонил родным в присутствии "следователя". В коротком разговоре он рассказал, что находится в Донецке, жив и здоров.

Вас также могут заинтересовать новости: