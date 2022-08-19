2 августа украинский защитник позвонил к сестре Дарье с российского номера.

Эвакуированный из "Азовстали" защитник Мариуполя Дмитрий Козацкий с позывным "Орест" вышел на связь с родными. Несколько месяцев от него не было вестей, но 2 августа молчание прервалось.

О разговоре с братом рассказала его сестра Дарья Юрченко, сообщает "24 канал". Сейчас "Орест" находится на оккупированной территории Донецкой области.

2 августа брат позвонил Дарье из русского номера и сказал: "Алло, это Дима". Тот рассказал, что здоров и сейчас находится во временно оккупированном Донецке. Когда он разговаривал по телефону, рядом был "следователь". По словам девушки, разговор был быстрым.

"Мы с ним говорим. Я говорю, что очень люблю его. Он говорит, что тоже, и начинает плакать. Я также расплакалась", - признается Дарья.

Потом Диме удалось позвонить и маме. Дарья рассказала, что мама была очень счастлива наконец услышать голос сына.

Напомним, Дмитрий Козацкий с позывным "Орест" - автор кадров раненых украинских воинов в полевом госпитале на заводе "Азовсталь", которые облетели весь мир. Он более 80 дней держал оборону вместе с другими собратьями на "Азовстали" в Мариуполе, находясь там в нечеловеческих условиях с минимальным запасом пищи и питаясь один раз в день.

Накануне эвакуации с завода "Орест" шокировал мир роликом, который назвал "Последний день на Азовстали".

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