Жителей приграничья Сумщины просят эвакуироваться и обещают обеспечить жильем.

Жители 5-километровой пограничной зоны могут эвакуироваться из Сумской области по своему желанию. Сейчас эвакуация пока не проводится, но скадаются списки с желающих, а в тыловых городах готовят места для поселения эвакуированных. Некоторые жители Сумщины отказались покидать дома, а некоторые семьи желают уехать осенью после сбора урожая.

Мы собрали полную информацию об эвакуации из Сумской области для жителей приграничья.

Кого эвакуируют в Сумской области

В Сумской ОВА сообщили, что эвакуация из Сумщины будет проводиться в пределах 5-километровой пограничной зоны, где постоянно слышны обстрелы и существует угроза вторжения диверсантов. За последние 2 месяца от обстрелов оккупантов на Сумщине погиб 41 мирный житель (в том числе 1 ребенок), 71 человек ранен. Также в этих районах практически уничтожена гражданская инфраструктура, не работают больницы и магазины.

В случае усиления обстрелов зону эвакуации могут увеличить до 10 километров от границы с РФ.

Эвакуация будет проводиться из 4 из 5 районов области - исключением будет Роменский. Больше всего людей будут вывозить из Сумского и Шосткинского районов.

По вопросам эвакуации можно обращаться за такими контактами:

(0542)-77-99-55 - горячая линия Сумской ОВА;

- горячая линия Сумской ОВА; 15-48 - круглосуточная горячая линия Минреинтеграции;

- круглосуточная горячая линия Минреинтеграции; (096) 078-84-33 - номер для сообщений в WhatsApp/Telegram/Viber.

Сейчас эвакуация еще не проводится - о ее начале сообщат всех желающих, когда все семьи будут готовы выезжать и будут проинформированы о своих правах.

Эвакуация из Сумской области - добровольная или принудительная

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх отмечает, что сейчас эвакуация является добровольной: "Я хочу подчеркнуть, что экстренной и принудительной эвакуации не будет. Эвакуация начнется в плановом порядке, после того, как граждане примут решение. Если человек отказывается от эвакуации, то пишет заявление об отказе. Остальные граждане, которые соглашаются эвакуироваться, будут перемещены в безопасные места."

Однако если ситуация ухудшится, то в области могут ввести принудительную эвакуацию детей.

Что будет с людьми, которые откажутся от эвакуации

Глава ОВА предупредил людей, которые отказываются от эвакуации, что они должны взять на себя ответственность за свою жизнь. Жителям приграничья не могут гарантировать доступ к медицинским услугам и бесперебойной работы электроэнергии, ведь приграничье Сумщины не просто так называют "зоной смерти".

Люди, написавшие отказ от эвакуации, смогут въезжать и выезжать из 5-километровой зоны приграничья по пропускам. Однако пропуска не будут выдаваться людям, не зарегистрированным в общине, даже если они там проживают.

Как воспользоваться эвакуационным поездом Сумы-Киев

Ежедневный эвакуационный поезд "Сумы-Киев" запустили 16 июля. Сообщается, что он будет отправляться из Сум в 6:47, и прибывать в Киев в 11:41. Проезд в нем бесплатный.

Издание "Кордон.Медіа " сообщает, что эвакуационный поезд из Сум прежде всего предназначен для переселенцев с временно оккупированных территорий, которые выезжают в РФ, а затем возвращаются в Украину через Сумскую область. Эвакуированных поездом переселенцев заселят в модульные городки в Вышгородском районе Киевской области.

Воспользоваться поездом могут и жители Сумщины - им в проезде не откажут. Однако для них заселение в модульные городки не предусмотрено.

Куда заселят переселенцев из Сумщины

Для жителей приграничных областей, которые согласятся на эвакуацию, подготавливают жилье в более безопасных регионах. Принять эвакуированных согласны в Чаплеевке Шосткинского района - для заселения ВПЛ переоборудуют амбулаторию. Также модульные городки для переселенцев за счет гуманитарных фондов планируют построить в Недригайловской, Лохвицкой и Пирятинской общинах Полтавской области.

На данный момент в Сумской области еще не построены модульные городки. Желающих эвакуироваться на первое время поселят в пустых школах, санаториях и детских садах.

Какие будут выплаты для переселенцев

Минреинтеграции отмечает, что люди, которые воспользуются эвакуационным поездом, по прибытии на Киевский вокзал получат выплаты от "Укрпочты". Взрослым эвакуированным выплатят по 2 тысячи гривен, а детям и лицам с инвалидностью - по 3 тысячи.

Что взять с собой при эвакуации

Во время эвакуации возьмите с собой документы и их копии, запас воды, еды, одежды и нижнего белья на несколько дней, а также аптечку. Обязательно положите банковские карты и несколько тысяч гривен наличными, потому что в месте эвакуации может не быть банкоматов. В дорогу желательно взять заряженный пауэрбанк. Также сделайте дубликаты ключей.

Ранее мы рассказывали, как собрать тревожный чемодан, который можно взять с собой на эвакуацию.

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