Власти Украины прилагают все усилия, чтобы гуманитарные коридоры вновь заработали как можно быстрее.

С российскими оккупантами на сегодня, 17 апреля 2022 года, не удалось договориться о прекращении огня, гуманитарные коридоры не будут открываться.

Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"По состоянию на сегодняшнее утро, 17 апреля, нам не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации. Поэтому, к сожалению, сегодня мы не открываем гуманитарные коридоры. Мы прилагаем все усилия, чтобы гуманитарные коридоры вновь заработали как можно быстрее", – заявила Верещук.

Отдельно вице-премьер отметила, что украинская сторона в очередной раз требует открытия гуманитарного коридора для эвакуации из Мариуполя гражданских лиц, особенно женщин и детей.

"Также через соответствующие международные структуры мы требуем от оккупантов открытия специального коридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных", – заявила она.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская власть и руководство Донецкой и Луганской областей призвало украинцев как можно быстрее эвакуироваться, в связи с угрозой активных боевых действий в регионах в ближайшие дни.

Только на Луганщине, по данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в эвакуации нуждаются 80 тысяч человек.