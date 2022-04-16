Утром удалось эвакуировать 25 жителей области.

Российские оккупанты не выпускают людей, которые хотят эвакуироваться из подконтрольной врагу части Рубежного на Луганщине.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, утром удалось эвакуировать 25 людей - это жители южной части Рубежного, а также Кременной.

"Многие рубежи хотят уехать, но не могут, потому что их не выпускают российские войска. Из тех районов города, где ситуация контролируемая, пытаемся эвакуировать каждый раз. Спасенные жители Кременной тоже направляются к железнодорожному вокзалу", - отметил Гайдай.

Как писал УНИАН, в Рубежном продолжаются позиционные бои. Город почти разрушен.

"Рубежное. Трудно узнать. Вот так реально выглядит "русский мир": горе, смерть и разруха, которые несут войска Вооруженных сил РФ – безжалостные убийцы гражданского населения. Вместо промышленного города - руины. Орки уничтожили все", - сказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Сейчас Россия завершает подготовку к наступлению на Донбасс. Оккупанты хотят захватить важные транспортные узлы в районе городов Попасная и Рубежное, а также блокируют переброску подразделений Вооруженных сил Украины в восточном направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: