Чиновников и их близких вывозили обычным поездом.

Часть членов украинского правительства в первые часы полномасштабной войны, развязанной Россией, эвакуировали в западные области Украины. Эвакуацию проводили поездом "Укрзализныци", рассказали на подкасте "Украинской правды" Александр Кубраков, занимавший на тот момент должность министра инфраструктуры, и Алексей Чернышев, тогдашний министр развития общин и территорий

По словам чиновников, поезд, которым можно было бы вывезти министров и их семьи, важную секретную документацию, начали искать еще 22 февраля. Чернышев убеждает, что это был "совершенно обычный поезд".

"Он был скомплектован из каких-то резервов или имеющихся мощностей, которые были. Никаких он не имел признаков, даже вагоны кое-где были разные. Он не был даже полностью заполнен. В пути мы были дольше, чем я ожидал. Потому что поезд был не регулярный, и в тот день было не без сбоев. Поэтому ехали мы часов 20", – вспоминает он.

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Кубраков также рассказал, что "обзвонил чуть ли не все руководство "Укрзализныци", чтобы подготовить эвакуационный поезд.

"Мы тех два поезда собрали из того, что было. Никакой роскоши – но люди были рады и тому. Но уже подали те поезда, а они все не отправляются. Должны были в 12 уехать – стоят, в 13 – тоже не выехали. Где-то аж в 14 [часов] первый отправился. А мне Чернышев раз за разом звонит: "Ну, где тот поезд? Ну, когда? Ну, почему не едет?", – говорит Кубраков.

Эвакуация украинских властей в начале полномасштабной войны - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский летом рассказывал, что США и многие другие страны предлагали ему уехать и управлять страной в эмиграции, и он отказался и решил остаться в стране. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон также рассказывал, что предлагал Зеленскому убежище.

В интервью Дмитрию Комарову для документального проекта "Рік", посвященного годовщине полномасштабной войны в Украине, президент впервые рассказал, в каких условиях живет все это время. Свою отдельную комнату с кроватью, умывальником, столом на гардеробной Зеленский показал на видео.

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