По словам президента, это уже его дом.

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров в годовщину полномасштабного российского вторжения представил авторский документальный проект "Год", в рамках которого взял интервью у президента Владимира Зеленского.

Во время общения в Офисе президента Украины Владимир Зеленский показал, где он живет уже год. Так, в ОПУ есть отдельное комната, где расположены кровать, умывальник, мойка для волос, стол, телевизор и гардеробная. Кроме того, есть два окна со светлыми занавесками.

По словам президента, он живет в этой комнате с 24 февраля 2022 года, когда Россия устроила полномасштабное вторжение. Он признался, что спускался с работниками ОПУ в бомбоубежище, однако основное время проводил именно там.

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"Это мой дом. Я здесь живу уже год. Мы привыкли здесь всегда выключать свет, потому что бережем электроэнергию. Это уже как привычка", - добавил Зеленский.

Также он показал семейное фото с супругой Еленой Зеленской и детьми, которое стоит в рамочке на его рабочем столе.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал о близости с родными во время войны.

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