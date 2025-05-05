Соревнования проходят в столице уже четвертый год подряд.

3 мая Федерация стронгмена Украины совместно с Департаментом молодежи и спорта КГГА провела традиционное физкультурно-оздоровительное мероприятие "Киев несокрушимый".

Оно состоялось в столице уже четвертый год подряд. Генеральным партнером мероприятия выступил национальный дистрибьютор "Оптима-фарм".

"Для нашей компании поддержка ветеранских соревнований является выражением искренней благодарности нашим защитникам и защитницам. Наша компания уже более 30 лет поставляет лекарства в аптеки и больницы и заботится о здоровье украинцев. И поскольку сегодняшние соревнования являются не только спортивным событием, но и важным этапом в реабилитации военных, компания сразу решила поддержать их", - прокомментировалфинансовыйдиректор СП "Оптима-Фарм, ЛТД" Артем Супрун.

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Участие в соревнованиях приняли более 500 ветеранов, которые получили возможность не только проявить свои лучшие качества, а пообщаться с собратьями, зарядиться энергией, получить новую дополнительную мотивацию. В частности, участники соревновались в шести адаптивных видах спортивных дисциплин: жим, лежа, на разы, гребля на тренажере Concept-2, рывок гири, эйрбайк, стронгмен/инвастронг. Соревнования прошли с соблюдением равных справедливых условий, так как все участники были предварительно разделены по группам травм и нозологий.

Почетными гостями турнира стали Киевский городской голова Виталий Кличко, народный депутат Алексей Леонов, при содействии которого проходят ветеранские турниры, заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко, Василий Вирастюк - народный депутат и почетный президент Федерации стронгмена Украины.

"Спорт - это не только физическое восстановление, но и важная часть психологической адаптации к мирной жизни", - сказал Киевский городской голова Виталий Кличко.

В свою очередь народный депутат Алексей Леонов подчеркнул, что он уже четвертый раз поддерживает ветеранские соревнования. Каждый раз чувствует, что "здесь собрались люди, которые умеют держать удар - и в спорте, и в жизни, и на войне, кто знает, что такое бороться по-настоящему: не в комментариях и не в теориях, а в реальных ситуациях, где на кону стоит жизнь".

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