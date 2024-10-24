Он в тандеме с американцем в условиях, имитирующих реальные пожары, пробежал дистанцию за почти минуту.

Украинский пожарный Александр Баран установил мировой рекорд на Чемпионате мира спасателей, который проходит в США. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На соревнованиях World Firefighter Challenge Championship 2024 спасатель из украинской команды вместе с коллегой из Флориды поразили всех, установив мировой рекорд. Александр Баран вместе с Макензи Бриггс во время квалификации пробежали дистанцию с впечатляющим временем 1:09.91 в категории мужского тандема 40-44 года", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили УНИАН в ГСЧС, Баран вместе с американским коллегой на скорость выполняли подъем рукавной скатки на последний этаж тренировочной башни, заливали мишень из пожарного рукава, выполняли силовой тренажер, проводили эвакуацию "пострадавшего".

Видео дня

В ведомстве отметили, что этот результат является потрясающим и демонстрирует высокий уровень подготовки, мастерства и командной работы наших спасателей.

По информации ГСЧС, чемпионат мира World Firefighter Challenge Championship 2024 продлится до 26 октября. Участники соревнуются в трех основных категориях: индивидуально, тандемно и эстафета. Соревнования проходят в условиях, имитирующих реальные пожары, и требуют соответствующей физической подготовки и мастерства, необходимых при спасении людей. В частности, участники в полной амуниции поднимаются на пятиэтажную башню, одновременно они рубят и поднимают "части стен" и прочее, что мешает им оперативно потушить "пожар". Они тянут "рукава" с водой, должны спасти "пострадавшего" с большим весом и тому подобное.

Ранее, в первый день соревнований, украинские спасатели установили два новых мировых рекорда: командный рекорд в эстафете до 40 лет со временем 1:07:70 и женский рекорд в эстафете до 40 лет - 1:33:89.

Акробатка из Одесской области во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннеса

В феврале 2022 года цирковая акробатка из города Подольск Одесской области София Теплая установила мировой рекорд - за 10,49 секунд преодолела 20 метров contortion roll (прогиб тела назад до того момента, пока ноги не коснутся головы).

В прошлом году 12-летняя акробатка во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннеса, установив мировой рекорд по отжиманию от пола в тройной гимнастической складке на руках. Девочка таким образом отжалась 21 раз за 30 секунд. В целом ребенок может отжаться так около 40 раз.

Вас также могут заинтересовать новости: