В минувшие выходные во Львове на базе университета внутренних дел состоялся второй тур Всеукраинских соревнований "Сильные Украины". Первый тур, как известно, проходил в феврале в Одессе. Турнир состоялся по инициативе "Федерации стронгмена Украины" при поддержке Министерства внутренних дел и Министерства по делам ветеранов.

В соревнованиях приняли участие более 300 ветеранов, которые испытали свои силы в пяти дисциплинах: жиме лежа, рывке гири, гребле на тренажере Concept-2, эйрбайке и инвастронге

Компания Оптима Фарм уже второй раз выступает спонсором спортивного мероприятия "Сильные Украины". По словам финансового директора СП "Оптима Фарм, ЛТД" Артема Супруна участие в таких инициативах является неотъемлемой частью социальной программы компании по поддержке военных и ветеранов. "Мы убеждены, что создание платформы для знакомства, общения и взаимной мотивации среди ветеранов является чрезвычайно важным. Ведь позволяет не только получить поддержку среди единомышленников, но и вдохновлять других собственным примером", - подчеркнул он.

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Общая цель организаторов и спонсоров соревнований "Сильные Украины" - полная реабилитация и интеграция наших защитников в гражданскую жизнь. Энергия и опыт ветеранов должны стать источником для дальнейших преобразований на уровне общин по всей Украине. Организаторы соревнований убеждены, что впереди новые этапы, которые принесут еще больше побед.