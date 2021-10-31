По словам мужчины, дому уже более 100 лет.

На улице Ярославов Вал в центре Киева диггер Алексей Лафа (исследователь подземных объектов, - УНИАН.) превратил свою четырехкомнатную квартиру в настоящую свалку.

Читайте такжеВ Киеве обустроили масштабную свалку из автопокрышек возле жилых домов: появились фотоОб этом на своем YouTube-канале рассказал блогер Супер Сус. Алексей долгое время отказывался от съемки, но наконец-то согласился, поскольку продает свою квартиру. Ее стоимость оценили в 250 тысяч долларов.

Увиденное в жилище поражает: все завалено коробками, сумками, инструментами, пакетами, грязной посудой. В квартире - полная антисанитария. Владелец жилья признается, что тараканы здесь - не редкость.

Кроме Алексея, здесь живет его мама. Блогер показал и ее комнату, там немного чище, чем в остальных комнатах.

Ранее в Одессе служба по делам детей забрала 9-летнего сына у женщины, превратившей квартиру в свалку. Ребенка передали отцу.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Ольга Робейко