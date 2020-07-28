Россиянин незаконно пересек границу и попросил у Украины убежища (видео)

В ходе беседы россиянин сообщил, что в России он преследуется по политическим и религиозным взглядам, а потому не мог там больше оставаться.

Вчера неподалеку от пункта пропуска «Юнаковка» в Сумской области группа реагирования пограничников обнаружила 45-летнего гражданина России. Мужчина в пешем порядке незаконно пересек границу из территории РФ в Украину.

Об этом информирует пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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"Во время выяснения обстоятельств правонарушения мужчина обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины о признании его лицом, нуждающемся дополнительной защиты, как беженец", – говорится в сообщении.

В ходе беседы россиянин сообщил, что в России он преследуется по политическим и религиозным взглядам, а потому не мог там больше оставаться.

После проведения положенных в таких случаях законодательством мер россиянина направили в органы Государственной миграционной службы Украины.

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