В "Эпицентре" заверили, что осуждают любые проявления дискриминации, а также пропаганду нацизма и фашизма.

"Эпицентр" объяснил происхождение антисемитской литературы в продаже на своем сайте тем, что их портал - маркетплейс, на котором другие предприниматели могут продавать свои товары.

Об этом говорится в ответе компании на запрос Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ), сообщает сайт JewishNews.

Читайте такжеВ Киеве зафиксирован акт антисемитизма (фото)Так, продавцом антисемитских книг оказалась компания LasKnigas (ФОП Барвенко Дмитрий Олегович). В "Эпицентре" заявили, что не могут представлять предпринимателей, реализовывающих товар на торговой площадке.

Сообщается, что представители маркетплейса "Эпицентр М" сразу же удалили книги с сайта после их выявления. Также компания принесла свои извинения перед ОЕОУ за этот инцидент.

В "Эпицентре" заверили, что осуждают любые проявления дискриминации, а также пропаганду нацизма и фашизма.

6 января ОЕОУ направила ходатайство о том, чтобы убрать с продажи антисемитские книги на сайте "Эпицентра".

Напомним, на сайте крупной сети супермаркетов "Эпицентр" нашли книги фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и другую антисемитскую литературу. Покупателям предлагалось приобрести "подарочное издание" из трех книг, еще и по скидке.

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