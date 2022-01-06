Антисемитскую литературу продавали на сайте магазина.

На сайте крупной сети супермаркетов "Эпицентр" нашли книги фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и другую антисемитскую литературу. Покупателям предлагалось приобрести "подарочное издание" из трех книг, еще и по скидке.

Однако долго книги не продавались. Уже вскоре ссылка стала нерабочей, теперь она ведет в общий раздел книг на сайте "Эпицентра".

Набор антисемитской литературы, состоял из трех книг: "Моя борьба" Адольфа Гитлера, "Международное еврейство" Генри Форда и "Крысолюди" Орея Волота. Сам набор, к слову, на сайте озаглавили емко: "на подарок".

Книги продавались по скидке. Изначально, как было указано на сайте, набор стоил 1 999 гривень, а после стоимость снизили до 1 499 грн.

Уже известно, что Объединённая еврейская община Украины обратилась в "Эпицентр", из-за инцидента с книгами Гитлера. Представители Общины выступили с ходатайством о снятии с продажи антисемитской литературы, как на сайте супермаркета, так и в сети магазинов компании.

Вскоре ссылка на "подарочный набор" с книгами Гитлера, Волота и Форда уже не открывалась. Однако по поиску на сайте "Эпицентра" все еще можно найти "Мою Борьбу". Эта книга стоит 350 гривень, но добавить ее в корзину уже нельзя.

Как сообщал УНИАН, ранее охрану "Эпицентра" обвинили в жестком осмотре женщины. Все началось с "заламывания", затем пострадавшую запугали и заставили раздеться. Из-за инцидента у нее случился инфаркт миокарда.

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