Может случиться ситуация, когда гражданин уже будет обязан обновить данные, но кабинета еще просто не будет существовать.

В новом законопроекте о мобилизации есть норма о том, что в течение 60 дней после вступления в силу, все военнообязанные граждане должны обновить свои данные в ТЦК, рассказал заместитель председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев.

"Одним из вариантов обновления, актуализации своих данных как раз и есть таки через использование электронного кабинета. И поэтому здесь привязываться к 60 дням после вступления в силу этого закона достаточно сложно, потому что непонятно, когда будет электронный кабинет, чтобы просто не было ситуации, по которой человек должен выполнить закон, но не может это сделать из-за того, что электронного кабинета нет. Есть определенная коллизия, я думаю, что мы это также будем еще урегулировать уже в сессионном зале", - отметил Егор Чернев в интервью Украинским новостям.

Кроме того, нардеп отметил, что сейчас в комитете продолжается дискуссия вокруг нормы о демобилизации.

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"Окончательной позиции комитета еще нет. Как раз вот этот блок мы отложили на потом, чтобы получить разъяснения Министерства обороны и ВСУ, а также собрать все предложения, которые есть от наших коллег-депутатов. Есть соображения о необходимости дифференцировать сроки демобилизации в зависимости от того, где проходит служба бойца - на передовой или в тылу. Будем прорабатывать этот вопрос, но согласовать точный срок службы может только Генеральный Штаб, который точно знает свои потребности по мобилизации и возможности по демобилизации", - говорит Чернев.

Закон о мобилизации: что стоит знать

7 февраля Верховная Рада приняла законопроект о моби лизации в первом чтении. Рассмотрение проекта закона во втором чтении ожидается в марте.

По словам Чернева, сейчас комитет ставит под сомнение норму законопроекта о мобилизации относительно блокировки счетов для уклонистов. Говорит, это негативно повлияет на экономику Украины.

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