По словам нардепа Чернева, на уклонистов лучше будут действовать увеличенные штрафы, чем блокировка счетов в банке.

Блокировка счетов как форма наказания для уклонистов, о которой идет речь в новом законопроекте о мобилизации, негативно влияет на экономику, заявил "Українським новинам" заместитель главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев.

"Моя личная позиция заключается в том, что повышенные штрафы точно являются более эффективными чем блокировка счетов, как это предложено в этом законопроекте. Я не считаю, что блокировка счетов будет действенной нормой для того, чтобы людей привлечь в военкоматы. А вот то, что оно точно повлияет негативно на экономику, мы видим сейчас", - отметил Чернев в интервью.

Он пояснил, что даже сейчас, когда закон не ввели в действие, люди начали массово снимать деньги со своих банковских счетов. Так что вместо действенного механизма, государство может держать проблемы для экономики.

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Кроме того, Чернев рассказал, какие нормы он хотел бы убрать из законопроекта о мобилизации. В частности, он предлагает сохранить отсрочку для аспирантов и людей, которые ухаживают за лицами с инвалидностью. Кроме того, он отметил проблему мобилизации осужденных.

"Я получал запросы и со стороны осужденных, которые готовы при условии амнистии, защищать Родину, и от командиров, которые говорят, что они готовы с ними воевать и просят дать таких людей. Своей правкой я предлагаю разрешить тем, кто сейчас отбывает наказание за нетяжелые преступления, по их желанию становиться на воинский учет. Те же, кто уже отбыл наказание, но еще имеет непогашенную судимость, должны быть обязаны становиться на воинский учет на общих основаниях", - рассказал Чернев.

Закон о мобилизации: что известно

7 февраля Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в первом чтении. Его дальнейшее рассмотрение планируется во второй половине марта. Сейчас депутаты работают над правками, которых около 4 тысяч.

По словам нардепа Вадима Ивечнка, из законопроекта о мобилизации исключили ограничения пользования транспортом и блокирование счетов уклонистов.

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