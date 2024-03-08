Защитник Украины сказал, что относится к россиянам как к противникам, но без эмоций.

Продолжается мобилизация в Украине. Житель Ужгорода - 21 летний Роман (позывной "Цитрус"), который после того, как ему исполнилось 18 лет, подписал контракт со 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригадой Вооруженных сил Украины, участвовал в операции Объединенных сил на Донбассе, а потом воевал против россиян, осуществивших полномасштабное вторжение в Украину, и с начала "полномасштабки" получил два ордена "За мужество" - 2 и 3 степени, за участие в боях за Белогоровку и Волноваху, эмоционально высказался о мобилизационных процессах.

Воин спокойно сказал, что ему плевать на тех мужчин, которые не хотят воевать. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде". "...Бывает настроение, что хотелось бы всех силой мобилизовать, но потом попускает...", - поделился наш защитник.

"Цитрус" добавил, что просто выполняет работу, за которую получает деньги. "Накопил денег и сделал инвестицию, на доходы от которой планирую жить после увольнения. Потому что на государство надежд нет, только на себя", - подчеркнул собеседник.

Видео дня

Боец также рассказал, как относится к россиянам. "Как к врагу, но без эмоций. Не испытываю к ним ненависти. Будет возможность, убью, так же они при случае убьют меня. После войны перестанем убивать друг друга, но дружить с ними, крестить детей не собираюсь", - отметил военный.

Мобилизация в Украине на сегодня в центре внимания - вот что стоит знать

Парламент в начале февраля принял в первом чтении правительственный проект закона о мобилизации, к нему потом подали более 4 тысяч правок. Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко говорил, что во втором чтении документ могут рассмотреть во второй половине текущего месяца.

Председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, комментируя результаты январского соцопроса мужчин, сказал, что воевать за украинское государство готовы 2,5 миллиона человек.

Вас также могут заинтересовать новости: