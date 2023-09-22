В начале сентября в СМИ появилась информация. что Польша начала выдворять из страны тех, кто занимался перевозкой нелегалов в Европу.

В начале сентября информация о случаях экстрадиции мужчин из Польши в Украину появилась в польских СМИ. В частности, газета Rzeczpospolita отмечала о том, что Польша будет выдворять из страны тех, кто занимался перевозкой нелегалов в Европу. В то же время вопрос принудительного возвращения беспокоит и тех украинцев, которые легально находятся и работают в Польше.

Кого из украинцев в Польше могут выдать Украине, в комментарии РБК-Украина пояснила адвокат юридической компании Riyako & Partners Екатерина Анищенко.

По данным Пограничной службы Польши, с 24 февраля 2022 года в страну въехали около 80 тысяч украинских мужчин, которые потенциально подлежат мобилизации. По данным юриста, те лица, которые находятся в Польше без какого-либо статуса, должны встать на консульский учет.

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"Если они находятся в Польше на незаконных основаниях, то Польша имеет право их вернуть в страну гражданства. Если в Польше они находятся на консульском учете в зависимости от статуса (лицо, которое убегает от войны или беженец), это не говорит о том, что они получат повестки и пойдут служить", – обращает внимание юрист.

Она отмечает, что в ее практике не случались случаи, чтобы к мужчинам, которые находятся на консульском учете в Польше или другой стране, обращались правоохранительные органы с требованием вернуться в Украину или им вручили повестку.

"Если человек легально работает, это означает, что он легально находится на территории Польши. Поэтому оснований для принудительного возвращения такого мужчины нет. Экстрадиция сейчас предусмотрена только для преступников, которые объявлены по постановлению суда во всеукраинский и международный розыск", - объясняет юрист.

В то же время на украинцев, которые нарушили законодательство Польши (например, работали нелегально) и получили предписание на возвращение в Украину, украинская власть должна подать запрос.

"Чтобы говорить, что эти граждане нарушили законодательство, должно быть решение украинского суда. Если говорим о нарушении законодательства в Польше, то эта страна имеет право поднять вопрос об их возвращении на территорию Украины. Но для этого есть международная дипломатическая переписка: Польша сообщает Украине о такой ситуации и о том, что готовы вернуть такого гражданина, если будет запрос", – отмечает юрист.

Анищенко добавляет: выдачи мужчин из Польши по факту гражданства не будет – только из-за объявления в международный розыск отдельных лиц. Это касается и любой другой страны.

Возвращение украинских мужчин из-за границы

Выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили после того, как РФ 24 февраля 2022 года осуществила полномасштабное вторжение на нашу территорию. Поэтому многие мужчины ищут различные лазейки, чтобы все таки покинуть страну.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинские правоохранительные органы потребуют экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули Украину, избегая мобилизации.

Правоохранители Польши заявили, что экстрадиция уклонистов возможна при условии, что Украина будет подавать запрос, а польский суд примет соответствующее решение.

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