Недавнее заявление одного из нардепов о необходимости наказания лиц, использовавших незаконные документы для выезда за границу, оживило обсуждение этой темы как в социальных сетях, так и среди профессиональной среды юристов. Это стало результатом, в частности, разоблачения должностных лиц военно-врачебной комиссии и военкомата, которые переправляли "уклонистов" за границу, используя для этого коррупционную составляющую, - документы о непригодности к военной службе по медицинским показателям состояния здоровья того, кого могли бы мобилизовать в ряды ВСУ.

Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд

Если говорить о привлечении к ответственности лиц, которые пересекли государственную границу Украины с "купленными" документами и таким образом уклоняются от мобилизации в Украине, существует как минимум два пути. Речь о доказательстве факта или использования поддельного документа, который стал основанием для выезда, например, справки ВЛК, МСЭК (относительно инвалидности), справок от министерств относительно участия в культурных или образовательных проектах, или же, собственно, доказательства незаконности пересечения государственной границы.

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Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Украина - демократическое государство, в котором действует принцип презумпции невиновности, а также принцип индивидуальной вины. В практическом аспекте это означает, что сначала правоохранительный орган в Украине обязан, по меньшей мере, инициировать процедуру привлечения к уголовной ответственности лица, которое, по мнению правоохранителей, нарушило закон, а также доказать это. То есть, надо сначала:

а) открыть уголовное производство по факту, например, подделки документа, который стал основанием для пересечения границы Украины, или по факту совершения коррупционного правонарушения и получения "незаконного" документа за деньги или другую выгоду;

б) начать сбор соответствующих доказательств в уголовном производстве в отношении лица, которое воспользовалось документом для выезда, а также лица, которое было уполномочено такой документ выдать;

в) сообщить о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Уголовный процессуальный закон Украины отсылает нас к процедуре экстрадиции

Все из перечисленного - предпосылки процедуры привлечения к уголовной ответственности. При этом, даже в случае качественного проведения досудебного расследования в предыдущих этапах, остается открытым вопросом, а что же делать дальше, если "лицо-преступник" находится за пределами Украины, а юрисдикция правоохранительных органов распространяется исключительно на территорию Украины?

Уголовный процессуальный закон Украины отсылает нас к процедуре экстрадиции. То есть, к возможности принудительного возвращения гражданина Украины на территорию Украины в случае совершения им преступления.

Экстрадиция четко регламентирована в УПК Украины и требует предоставления запроса относительно конкретного лица с определенным перечнем доказательств "вины" в совершении преступления в страну пребывания. Важно отметить, что экстрадиция применяется как к лицам, в отношении которых уже существует приговор, так и к лицам, которые только подозреваются в совершении правонарушения.

Лиц, которых потенциально экстрадируют, не смогут принудительно "наказать" путем мобилизации в ряды ВСУ

После получения запроса на экстрадицию вопрос о том, будет ли применена экстрадиция к гражданину Украины будет решаться судом той страны, в которой лицо непосредственно находится. Также не исключено, что этой процедуре будет предшествовать процедура задержания. Но только при наличии решения соответствующего суда об экстрадиции страны пребывания такой гражданин может быть принудительно возвращен на территорию Украины.

Все это требует большой вовлеченности правоохранительных и судебных органов обеих стран. При этом бремя доказывания вины лежит на правоохранительном органе Украины.

После принудительного возвращения на территорию Украины лицо будет ждать расследования на территории Украины и суд, который полномочный констатировать наличие в действиях "уклониста" состава преступления и доказанности вины и, как следствие, назначения такому лицу наказания.

Важно отметить, что лиц, которых потенциально экстрадируют, не смогут принудительно "наказать" путем мобилизации в ряды ВСУ. Если вина таких лиц будет доказана в суде, их может ожидать отправление в места лишения свободы для отбывания наказания. Или же суд выберет другой, менее жесткий вид наказания, или на стадии следствия будет заключено соглашение с обвинением.

Анна Калинчук, адвокат Miller law firm