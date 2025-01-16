По данным источников УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о Викторе Брагинском.

Бывший начальник КП "Киевский метрополитен" выехал из Украины на основании поддельного заключения ВВК. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, у экс-руководителя метрополитена Киева проводятся следственные действия.

В частности, решением врачебной комиссии мужчина был исключен из воинского учета из-за якобы имеющейся неизлечимой болезни.

"По данному факту начато уголовное производство, в рамках которого следователи столичной полиции сейчас проводят обыск в служебных помещениях предприятия", - говорится в сообщении.

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Как стало известно УНИАН из источников в правоохранительных органах, речь идет о Викторе Брагинском. Брагинский занимал должность начальника КП "Киевский метрополитен" в 2014-2024 годах.

Как сообщал УНИАН, в марте 2024 года стало известно, что глава КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление на увольнение. Ранее журналисты-расследователи разоблачили многочисленные нарушения в декларировании имущества Брагинского.

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