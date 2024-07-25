Сегодня также будет определена мера пресечения другому подозреваемому по делу - начальнику службы пути, тоннельных сооружений и зданий КП "Киевский метрополитен".

Исполняющему обязанности начальника КП "Киевский метрополитен" избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Так, в сообщении Киевской городской прокуратуры отмечается, что в рамках производства по подтоплению тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста главному инженеру КП "Киевский метрополитен", который сейчас исполняет обязанности начальника КП.

Чиновник подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).

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Также постановлением суда подозреваемому запрещено общение со свидетелями и другим подозреваемым в уголовном производстве. Кроме того, он должен сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу. Срок действия меры пресечения - до 23 сентября этого года.

Также сообщается, что сегодня Подольский районный суд Киева будет избирать меру пресечения и другому подозреваемому по делу - начальнику службы пути, тоннельных сооружений и зданий КП "Киевский метрополитен".

Обращается внимание, что главного инженера КП "Киевский метрополитен", который сейчас исполняет обязанности начальника КП, подозревают в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, что привело к разгерметизации тоннеля, наличию трещин в стенах тоннеля и его дальнейшему подтоплению на участке киевского метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

Подтопление столичного метро

Как сообщал УНИАН, из-за необходимости срочного ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" с 9 декабря движение поездов по Оболонско-Теремковской линии метро происходит между станциями "Героев Днепра" и "Лыбедская". Движение поездов на отрезке между "Лыбедской" и "Демеевской" пришлось полностью остановить до завершения работ .

23 июля Нацполиция сообщила, что правоохранительные органы собрали доказательства противоправных действий должностных лиц столичной подземки, которые привели к разгерметизации и трещинам в стенах тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская". Должностным лицам киевского метрополитена было сообщено подозрения в служебной халатности.

В правоохранительных органах информировали, что в течение нескольких лет фигуранты, которые непосредственно отвечают за проведение обследований технического состояния сооружений метрополитена, скрывали факты критического состояния участка метрополитена.

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