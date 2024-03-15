Ранее журналисты-расследователи разоблачили многочисленные нарушения в декларировании имущества Брагинского.

Глава КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление на увольнение, сообщает официальный канал КГГА.

"Обязанности начальника коммунального предприятия временно будет исполнять главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский", - говорится в заявлении КГГА.

На ситуацию с журналистским расследованием и с киевским метро в целом отреагировал в эфире телемарафона заместитель председателя комитета ВР по вопросам организации местной власти, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин.

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"Дело точно резонансное и я думаю, что правильно, что на это обратили внимание представители СМИ. Это является основанием для соответствующих расследований. По моему мнению, мы должны фокусироваться на том, чтобы история не завершилась форматом поиска козла отпущения. Это не просто глава метрополитена... это человек, который находился на должности в течение десятилетия. Это то время, когда в Киеве было открыто 0 станций метрополитена. А теперь еще и шесть закрыто, когда метро в частности должно работать не только как логистика, но и как укрытие. Я думаю, это все является предметом расследования, в том числе и парламентской ВСК, которая вопрос киевского метро будет рассматривать как первый кейс уже на следующей неделе", - сказал Безгин.

Кроме того, чиновник отреагировал на реакцию Кличко на расследование. Напомним, мэр Киева написал, что эта информация стала "неприятным открытием" для него.

"Лично у меня это заявление может вызвать разве что улыбку. А что касается киевлян, то мне кажется, то у нас немного плюют. Ведь человек такой долгий срок находится на должности. А глава КГГА делает вид, что он этого не замечает. Или он не знал, что в Киеве не открыто ни одной новой станции метро? Я не доверяю этой позиции и считаю, что это попытка на этом низовом звене главы метрополитена закрыть этот кейс и заявить о борьбе с коррупционерами", - отметил Безгин.

Скандал вокруг Виктора Брагинского и киевского метро: что надо знать

С 9 декабря движение поездов между станциями столичного метрополитена "Лыбедской" и "Демеевской" полностью остановлено из-за трещин и подтопления тоннеля, что могло привести к обвалу.

По разным данным, для восстановления работы части синей ветки, может потребоваться от 6 месяцев до 5 лет.

Накануне журналисты-расследователи Bihus.info разоблачили многочисленные нарушения в декларировании имущества Брагинского. В частности, журналисты нашли в декларациях родственников директора Киевского метрополитена несколько дорогих квартир и землю под Киевом.

После появления информации, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора столичного метро.

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