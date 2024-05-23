Вопрос удержания экономики и бюджета страны, содержание украинского войска - это приоритет, подчеркнул глава парламента.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук прокомментировал информацию о возможном повышении налога на добавленную стоимость и военного сбора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос насчет информации о том, что Кабинет министров Украины может разрабатывать законопроект о повышении размера НДС и военного сбора.

Стефанчук отметил, что утверждение государственного бюджета является делом парламента, но в основу бюджета ложатся расчеты и цифры, которые подает Министерство финансов.

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"Я думаю, что вы видите, и народ Украины оценивает то, что третий год войны, но в принципе экономика Украины, которая находится в очень страшной войне, которая идет на истощение с очень мощным экономическим субъектом, которым является Российская Федерация... Третий год войны, мы стараемся делать все для того, чтобы экономическая стабильность, финансовая стабильность, валютная стабильность была обеспечена", - сказал спикер.

Он рассказал, что накануне имел общение с главой Национального банка Украины, и они много говорили о вопросах валютной либерализации в Украине. "И бесспорно, это все будет зависеть от того, как будет развиваться эта война. Но уже надо нарабатывать те или иные вещи, потому что для нас вопрос удержания экономики Украины, содержание бюджета Украины, содержание украинского войска, в первую очередь, путем его финансирования - это приоритет", - подчеркнул Стефанчук.

Председатель ВР добавил, что если для этого потребуются какие-то изменения: законодательные, бюджетные, налоговые, - Верховная Рада готова будет рассмотреть их и в случае необходимости - поддержать. "Но мы понимаем, что все это нужно исключительно для того, чтобы Украина одержала свою победу", - подчеркнул он.

Важные новости Украины о налогах - что сообщалось

Ранее УНИАН из собственных источников узнал, что из-за недостатка внутренних финансовых ресурсов на нужды обороны в правительстве обсуждают возможное повышение налоговых ставок, в частности, военного сбора и НДС.

"Есть несколько вариантов, нет еще окончательных решений. Продолжается процесс расчетов, в частности, экономического эффекта. Но да, пересмотр военного сбора и ставки НДС есть на столе и обсуждается как один из возможных вариантов мобилизации внутренних ресурсов на финансирование военных расходов", - сообщил источник.

Кроме того, источник УНИАН в парламенте рассказал, о каком именно повышении размера налога на добавленную стоимость и военного сбора может идти речь. На вопрос, действительно ли Министерство финансов работает над законопроектом о повышении размера НДС и военного сбора, и о каких процентах может идти речь, собеседник УНИАН отметил, что это действительно так.

"Я думаю, что ближе - это 5%, чем 1,5%. Это военный сбор. И да, это будет распространяться, скорее всего, на ФЛП. И там другие, кроме НДС, меры. Какой будет финальный текст, мы увидим после июня, после пересмотра программы МВФ", - сказал источник.

Также на вопрос, может ли речь идти о повышении НДС на 2-3%, собеседник заметил: "Нет. Там много опций. Одна из них звучит об этом. Но ни одна из этих позиций не является окончательной".

По словам источника, такой шаг необходим из-за того, что стране не хватает около 400-500 миллиардов гривень для финансирования военных нужд, которые финансируются за счет налогов.

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