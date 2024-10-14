После вторжения уровень доверия вырос до 90%, однако потом снова начал падать.

Уровень доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому неизменен в течение последних полугода и зафиксировался на отметке 59%.

Об этом информирует Киевский международный институт социологии (КМИС), ссылаясь на результаты проведенного в течение 20 сентября-3 октября 2024 года собственного всеукраинского опроса о доверии Зеленскому и динамике изменения общественного мнения с 2019 года и до конца сентября 2024 года.

Как отмечают в КМИС, после президентских и парламентских выборов 2019 года 80% украинцев доверяли нынешнему главе государства. Однако к февралю 2022 года уровень доверия постепенно снизился до 37% и накануне вторжения уже было больше тех, кто ему не доверяет.

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После вторжения уровень доверия вырос до 90%. Далее, началась тенденция к снижению этого показателя. Так, к концу декабря 2023 года уровень доверия снизился до 77%, к февралю 2024 года - до 64%, к маю 2024 года - до 59%. В то же время между маем и сентябрем 2024 года показатели практически не изменились и сейчас 59% украинцев доверяют Зеленскому, 37% - не доверяют. Еще 3% в сентябре не могли определиться.

Влияние войны на мнение о Зеленском

Социологи информируют, что во всех регионах Украины ситуация достаточно похожа и баланс доверия-недоверия Зеленскому - положительный. Несколько отличается на фоне других Восток, где 51% доверяют и 45% - не доверяют. В других регионах доверяют несколько больше - 58-62% против 35-38%.

Обращается внимание, что ранее КМИС публиковал другие результаты этого же опроса, по которым 54% украинцев считают, что Запад искренне хочет приемлемого для Украины результата, а 38%, наоборот, считали, что Запад устал от Украины и давит для заключения несправедливого мира.

"Целесообразно отметить, что больше доверяют президенту те, кто считает, что Запад хочет справедливого мира для Украины - 69% среди них доверяют против 29%, которые не доверяют. Среди тех, кто считает иначе, и тех, кто не смог ответить на этот вопрос, 50% и 47% соответственно доверяют президенту. Не доверяют - 48% и 42%. Если совместить ответы на оба вопроса, то можем получить матрицу восприятия текущего контекста. На одном полюсе будут те, кто разуверился в Западе и одновременно не доверяет президенту - таких сейчас 18%. На противоположном полюсе - те, кто верят в поддержку Запада и доверяют Президенту - таких сейчас 37%", - комментируют в КМИС.

Между этими двумя "полюсами" - люди с промежуточными позициями, преимущественно это сочетание доверяют президенту-неверие в Западе или наоборот.

"Такая матрица восприятия связана с другими важными взглядами. Например, в вопросе о готовности к территориальным уступкам (предмет одного из будущих пресс-релизов) больше всего готовы к ним - те, кто скептичны к Западу и критичны к президенту. В наибольшей степени против - те, кто верят в Запад и доверяют президенту", - отмечают социологи.

В ходе опроса изучено мнение 2004 респондентов. Использован метод телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Статистическая погрешность не превышает 2,9%.

Что думают украинцы по другим важным вопросам

Как сообщал УНИАН, 9 октября КМИС опубликовал результаты опроса украинцев относительно того, способна ли наша страна при поддержке Запада достичь успеха в войне, развязанной РФ.

Так оказалось, что сейчас абсолютное большинство украинцев - 81% - продолжают верить, что Украина способна достичь успеха, если Запад будет должным образом поддерживать. Считают, что Россия сильна и ей противостоять Украина не сможет - 14%, еще 6% респондентов не смогли определиться со своим мнением.

При этом совместный опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова показал, что абсолютное большинство украинцев хочет строить свою будущую жизнь в Украине.

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