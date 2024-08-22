С возрастом желание украинцев оставаться в стране растет.

Абсолютное большинство украинцев хочет строить свою будущую жизнь в Украине, говорится в результатах опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Опрос был проведен с 8 по 15 августа 2024 года. 59% респондентов ответили, что хотели бы строить свое будущее в Украине. Еще 27% ответили, что скорее хотели бы этого. Зато скорее бы не хотели строить свое будущее в Украине только 6% респондентов, а категорически против такого решения - 2%.

Кроме того, социологи отмечают, что настроенность оставаться в Украине растет с возрастом. Соответственно, если среди молодежи строить будущее в Украине хотят 74%, среди респондентов 30-39 лет - уже 81%, 40-49 лет - 87%, 50-59 лет - 90%, и среди самой старшей группы - 93%.

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По данным Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины проходил сегодня, то абсолютное большинство украинцев (85%) поддержали бы независимость.

В то же время опрос свидетельствует, что 76% украинцев убеждены, что граждане РФ не воспринимают Украину как независимое суверенное государство. Причем такие оценки преобладают среди всех социально-демографических групп респондентов, независимо от их возраста, пола, типа населенного пункта, уровня образования и доходов.

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