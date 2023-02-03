Президент подчеркнул, что в законодательстве Украины нет инструментов, которые бы позволили одномоментно и срочно лишить депутатов мандатов.

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о лишении мандатов нардепов запрещенной партии ОПЗЖ. Она набрала необходимые 25 тысяч голосов менее чем за месяц.

Глава государства отметил, что обратился к председателю Верховной Рады Руслана Стефанчука с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения.

В ответе на петицию Зеленский отметил, что в законодательстве Украины нет инструментов, которые бы позволили одномоментно и срочно лишить депутатов мандатов.

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Как пояснил президент, любые проекты законов заранее готовятся аппаратом Верховной Рады по представлениям комитетов, временных специальных комиссий и временных следственных комиссий с учетом предложений депутатских фракций (депутатских групп) в соответствии с утвержденной повесткой дня сессии Верховной Рады и подаются на рассмотрение Согласительного совета.

Лишение мандатов нардепов от ОПЗЖ

Как ранее сообщал УНИАН, 12 мая 2022 года стало известно об окончательной ликвидации фракции "ОПЗЖ". В тот же день сопредседатель депутатской группы "Партия "За будущее" Тарас Батенко сообщил, что в ВР зарегистрирован законопроект, который делает невозможным способность представителям партии "ОПЗЖ" и других запрещенных, согласно решению СНБО, партий баллотироваться в будущие составы парламента.

В День Независимости, 24 августа, группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о прекращении полномочий всех парламентариев от "Оппозиционной платформы – за жизнь".

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя лишение депутатских мандатов Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина, заявил, что все депутаты ОПЗЖ должны уйти из Верховной Рады.

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