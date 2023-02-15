В соответствии с Конституцией Украины в парламенте рассмотрят соответствующие заявления.

В Верховную Раду Украины поступили заявления о сложении полномочий народных депутатов от Наталии Королевской и ее мужа Юрия Солода, которые были избраны в парламент от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Заявления на сложение полномочий народного депутата Украины в Верховную Раду Украины поступили. Официально", - сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Председатель парламента добавил, что соответственно и лишение мандатов произойдет законным способом - согласно Конституции Украины. "Ожидаем заявления других беглецов", - подчеркнул спикер ВР.

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Батальон "Дубай" - что известно о Королевской и Солоде

В январе "Украинская правда" выпустила расследование о выезде Натальи Королевской и ее мужа Юрия Солода, а также ряда других одиозных членов пророссийской ОПЗЖ, в Объединенные Арабские Эмираты.

По данным журналистов, Королевская с мужем проживает в Address Beach Resort в Дубае. Ее и Солода еще в середине октября заметили в офисе Emaar, крупнейшего застройщика в мегаполисе.

СМИ узнали от источников из строительного бизнеса, что семья приобрела недвижимости в Дубае на 10 миллионов долларов. По данным представителей ГУР, Королевская была в числе лиц, которым Медведчук предложил остаться в Украине и перехватить власть сразу после теоретической оккупации.

Отдельно журналист Михаил Ткач допустил, что супруги пророссийских депутатов стала резидентами ОАЭ. Их заметили в очереди в Администрации дорог и транспорта Дубая. "А это значит, что либо Королевская, либо Солод, либо оба депутата украинского парламента - уже стали резидентами Объединенных Арабских Эмиратов", - написал Ткач.

Уже тогда Королевская и Солод написали заявления о сложении полномочий народных депутатов, однако полномочий их не лишили.

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