Они открыто угрожают "последствиями для детей и родителей" за украинский язык.

Директора-коллаборанты в школах Мариуполя запрещают детям общаться на украинском языке.

Об этом в своем Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Руководство школ запрещает подросткам, которые учились в украиноязычных школах, использовать украинский даже на переменах. Не стесняясь, коллаборационный директорат школ открыто угрожает "последствиями для детей и родителей", если будет слышен в общении украинский. ДенаZификация на всех уровнях по лучшим примерам ссср", - написал он.

Напомним, ранее Андрющенко сообщил, что российские оккупанты вывезли все книги из библиотеки в Мариуполе. По его словам, украинские книги отсортированы и загружены в отдельный автобус, который отправился в Донецк.

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