Петр Андрющенко отметил, что разрушенный город все еще сопротивляется российской оккупации.

Российских оккупантов в разрушенном Мариуполе преследуют неудачи. На Таганрогском шоссе "вдруг" сгорело два тягача и три больших прицепа к грузовикам.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел 9 июня на стоянке техники МЧС. Огромный столб черного дыма был виден за несколько километров. Отмечается, что причиной инцидента стал поджог.

Кроме того, 11 июня в канун празднования Дня России во время раздачи так называемой гуманитарной помощи возле "Метро" работника МЧС РФ ударили в спину ножом. Сообщается, что раненый умер.

"Город не принял оккупацию. Понемногу пассивное сопротивление по саботажу переходит в активную фазу. Просто подтверждены факты. Больше не могу комментировать по понятным причинам. Говорим вам, мраzота. Начинайте оглядываться. Возмездие уже близко", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Мариуполе ситуация катастрофическая, в городе давно нет света, воды. Оно практически разрушено российскими оккупантами.

С начала полномасштабной российской агрессии в некогда цветущей "столице" Приазовья погибло по меньшей мере 22 тыс. мирных жителей. Сегодня в оккупированном городе остаются "жить" около 100 тысяч гражданских.

По словам мэра Вадима Бойченко, эпидемическая ситуация в оккупированном россиянами городе с каждым днем ухудшается. До конца года 10 тысяч мариупольцев могут погибнуть от холеры и других болезней.

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