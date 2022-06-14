Украинские книги отсортированы и загружены в отдельный автобус, который отправился в Донецк.

Оккупанты вывезли все книги из библиотеки в Мариуполе.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram.

"Из уцелевшего помещения библиотеки "государственные волонтеры" вывезли все книги под предлогом "на сохранение". И украиноязычные, и англоязычные, и русскоязычные. Видимо слово "библиотека" - уже экстремизм с точки зрения россиян, как и образование", - отметил он.

Ссылаясь на свои источники, Андрющенко рассказал, что украинские книги отсортированы и загружены в отдельный автобус, который отправился в Донецк.

"До большого костра из украинских книг на площади ленина в Донецке осталось уже недолго...", - добавил советник мэра.

Напомним, ранее Андрющенко сообщал, что оккупанты на Донбассе начали инвентаризацию библиотечных фондов. "Экстремистские" книги изымаются. Он отметил, что экстремистскими оккупанты считают учебники по истории Украины.

"К экстремистской относятся все учебники по истории Украины... Об УПА и Степане Андреевиче вообще умолчим. То же учебники по литературе. Ибо Стус – снова экстремист. В итоге все украиноязычные книги изъяты для уничтожения. Мариуполь – следующий. Все книги будут уничтожены. Разницы между денаZивикацией и нацизмом уже нет", - отметил Андрющенко.

Вас также могут заинтересовать новости: