Президент России считает украинское государство "мятежной провинцией", отметил эксперт.

Президент Российской Федерации Владимир Путин насчет Украины сделал ставку не на военную силу, а на политическое решение.

Глава РФ увидел, что украинская армия укреплена и начала получать оружие, которое может остановить наступление российской армии, сказал дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире канала "Украина 24".

Собеседник заявил, что лидер России "сделал ставку не на военную силу, где он из-за поражения может потерять власть".

"Второй момент – единство Запада относительно суверенитета и независимости Украины. Ее признают независимым государством...", – сказал эксперт.

Дипломат добавил, что президент РФ считает Украину потерянной собственной территорией или "мятежной провинцией".

Читайте такжеЭксперт сказал, грозят ли Украине ракетные удары со стороны РоссииРанее Руслан Осипенко предупреждал, что украинскому государству грозит комбинированное вторжение России – страна-агрессор будет расшатывать внутриполитическую ситуацию, пойдет на обострение на части Донбасса и расшатывание обстановки из незаконно аннексированного Крыма.

Агрессия РФ против Украины – короткая справка УНИАН

Власти России весной 2014 года решили захватить украинский Крым. Позже РФ поддержала боевиков, которые захватили часть Донецкой и Луганской областей и создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Также российские войска ворвались на часть Донбасса.

Осенью 2021 года российская сторона пошла на обострение ситуации на границе Украины – перекинула много военных и техники, появилась угроза нового вторжения.

В конце января 2022-го секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что полномасштабное наступление России на украинскую территорию физически невозможно.

Вас также могут заинтересовать новости: