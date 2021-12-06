РФ способна с юга нанести военный удар по нашей стране, полагает эксперт-международник.

Российская Федерация не пойдет на прямое вторжение в Украину, а осуществит комбинированное.

РФ будет расшатывать внутриполитическую ситуацию в нашей стране, пойдет на обострение на Донбассе и расшатывание обстановки из захваченного Крыма, рассказал эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире канала "Украина 24".

Эксперт полагает, что, скорее всего, российская сторона может осуществить военный удар с юга.

"Россия разработала и воплощает в жизнь концепцию сетецентрических войн (концепция ведения войны, которая впервые примененная на практике Министерством обороны США – Ред.), когда комбинируется экономический удар, в политике удар, и военная сила. Я думаю, что не будет прямого вторжения, а будет комбинированное…", – заявил собеседник.

Читайте такжеУгроза наступления на Украину: российский социолог объяснил, почему Путин способен решиться на "безумие"Напомним, Россия весной 2014 года пошла на агрессию против Украины – захватила Крым и начала расшатывать ситуацию на части Донбасса.

Российские власти поддержали боевиков, которые захватили часть Донбасса и создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". На восток украинского государства также ворвались войска РФ.

В конце октября текущего года американское издание The Washington Post сообщило, что Россия увеличила численность своих войск возле украинской границы.

Потом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что РФ стянула к границе государства более 90 тысяч военных и готовится к вторжению в начале следующего года.

Позже глава Минобороны Алексей Резников говорил, что не верит в масштабное вторжение РФ на украинскую территорию.

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Автор: Екатерина Присяжнюк