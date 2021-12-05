Путина к нападению на украинское государство может подтолкнуть прогрессирующая болезнь, считает эксперт.

Возможно, президент Российской Федерации Владимир Путин болен, и болезнь способна прогрессировать.

Вероятно, глава РФ совсем оторвался от реальности и готов совершить такой безумный шаг, как масштабное наступление на украинское государство, рассказал российский социолог Игорь Эйдман "Обозревателю".

"Нельзя исключать, что Путин болен, и эта болезнь может прогрессировать. Существует вероятность, что он уже совершенно оторвался от реальности и готов пойти на такое безумие, как крупное военное наступление на Украину", – заявил эксперт.

Читайте такжеНакопление войск России у границ Украины: генерал СБУ объяснил, к чему готовится РФРанее в СМИ не раз появлялась информация о том, что Владимир Путин болен. В Кремле такие сведения опровергали.

Напомним, весной 2014 года власти России решили пойти на агрессию против украинского государства – захватили Крым и начали расшатывать ситуацию на части Донбасса. РФ поддержала боевиков, которые захватили часть востока Украины и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". На Донбасс также вторглись войска России.

В конце октября текущего года американское издание The Washington Post узнало, что Россия увеличила численность своих войск возле украинской границы.

Потом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что РФ перебросила к границе украинского государства свыше 90 тысяч военных и готовится к вторжению в начале следующего года.

Позже российский экономист, глава Института экономического анализа Андрей Илларионов выразил мнение, что Путин в ближайшее время не пойдет на вторжение в Украину, поскольку для него идеально, когда жертва не ожидает нападения.

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Автор: Екатерина Присяжнюк