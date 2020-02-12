НАТО усилит контроль над вооружениями в ответ на размещение Россией ракетных систем в Европе

Альянс не собирается участвовать в новой гонке вооружений.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что в Альянсе намерены усилить контроль над вооружениями в ответ на размещение Россией новых ракетных систем в Европе.

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Об этом Столтенберг сказал перед началом двухдневного заседания министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

По его словам, сегодня министры обороны подведут итоги работы, которая продолжается в рамках НАТО, относительно ответа Альянса на размещение новых российских ракетных систем.

Столтенберг подчеркнул, что прекращение действия Договора между США и СССР о ликвидации ракет средней и меньшей дальности произошло из-за размещения Россией в Европе новых ракет SSC-8 (новая ракетная система «Новатор 9М729»).

В этой связи генсек заявил, что Альянс ответит на действия России. «Мы не будем повторять то, что делает Россия, но позаботимся, чтобы НАТО поддерживало надежное сдерживание и оборону в мире, когда существует больше российских ракет и нет Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», - сказал Столтенберг.

Генсек Альянса отметил, что в НАТО очень обеспокоены размещением новых российских ракетных систем в Европе. Вместе с тем он подчеркнул, что Альянс не намерен размещать ракетные системы наземного базирования с ядерным потенциалом в Европе. «Мы хотим избежать новой гонки вооружений, и, с этой точки зрения, мы хотим определить, что еще мы можем сделать относительно контроля над вооружениями. Новая гонка вооружений будет опасной, но также чрезвычайно дорогой», - подчеркнул Столтенберг.