Эксперт полагает, что против украинского государства формируется байденско-путинский альянс.

Российский экономист, глава Института экономического анализа Андрей Илларионов считает, что недавняя разговор президентов РФ и США – Джо Байдена и Владимира Путина, является попыткой заговора, во время которого жертвой является Украина.

В ходе беседы состоялось предварительное оформление договоренностей, достигнутых между двумя сторонами по формированию байденско-путинского альянса против украинского государства, рассказал эксперт в эфире канала "Украина 24".

"Вот то, что мы видели в течение прошедшей недели и увидим в предстоящую неделю, – это попытка осуществления нового сговора, но теперь жертвой, очевидно, является Украина, мы видим, что, к большому сожалению, претензии агрессора Путина против Украины, Грузии и других стран оказались услышанными, понятыми и принятыми администрацией Байдена...", – сказал Илларионов.

По его мнению, Байден может пожертвовать безопасностью Украины ради безопасности Европы и всего мира.

"...мы видим, что во время этого телефонного разговора (Путина и Байдена – ред.) 7 декабря состоялось предварительное оформление договоренностей, которые были достигнуты между двумя сторонами по формированию байденско-путинского альянса против Украины. Решение, как кажется Байдену, безопасности Европы и мира за счет безопасности Украины", – считает экономист.

Читайте такжеУгроза наступления на Украину: российский социолог объяснил, почему Путин способен решиться на "безумие"Напомним, 7 декабря Джо Байден и Владимир Путин два часа разговаривали с помощью закрытого канала видеосвязи.

В Белом доме утверждали, что президент США предупредил российского коллегу о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

Позже появилась информация, что после разговора Байдена и Путина комитет палаты представителей Штатов вычеркнул две статьи из оборонного бюджета о санкциях против "Северного потока-2".

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Автор: Екатерина Присяжнюк