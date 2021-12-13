В МИД РФ утверждают, что страна готова дать Штатам и Альянсу военно-технический ответ.

Российская Федерация требует от США и Североатлантического Альянса (НАТО) прогресса в политико-дипломатическом решении проблемы, связанной с обеспечением гарантий безопасности.

Если такого прогресса не будет, РФ даст военный ответ, сказал замглавы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью "РИА Новости".

"Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим", – заявил чиновник.

По словам Рябкова, у российского руководства, в частности, вызывает озабоченность тот факт, что с подачи партнеров по Альянсу в Европе в скором времени могут появиться системы вооружения, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Читайте такжеВ НАТО заявили об увеличении ракетной угрозы со стороны РоссииЗамминистра подчеркнул, что это будет новый виток конфронтации, и такие же средства якобы появятся у российской стороны.

"…Сейчас их нет, у нас действует односторонний мораторий, мы призываем к этому мораторию присоединиться НАТО и США. Ответ в лучшем случае – "вы вначале ликвидируйте системы, которые привели к распаду ДРСМД"… "а потом будем смотреть на что-то иное". Но уже и это не говорят, они просто не реагируют на наши предложения", – утверждал чиновник.

Напомним, 2 августа 2019 года договор между США и Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил действовать. Штаты были вынуждены выйти из договора, поскольку РФ его нарушала – разместила в Европе новые ракет SSC-8 (ракетная система "Новатор 9М729").

ДРСМД был подписан еще между США и СССР и начал действовать 1 июня 1988 года.

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Автор: Екатерина Присяжнюк