Россияне намеренно инициируют гуманитарные кризисы на временно оккупированных территориях.

Российские захватчики продолжают так называемую "эвакуацию" жителей временно оккупированных населенных пунктов Украины. На этот раз россияне решили депортировать жителей Энергодара Запорожской области.

Как рассказали в Центре национального сопротивления, россияне намеренно инициируют гуманитарные кризисы на временно оккупированных территориях. Захватчики вывозят оттуда госучреждения, закрывают больницы и аптеки, чтобы сделать после этого жизнь местных невыносимой.

"В то же время жителей идеологически прокачивают относительно наступления ВСУ и "дальнейших разрушений и репрессий". Вместо этого жителям предлагают уехать и обещают денежную компенсацию. На самом же деле россияне имеют цель изменить демографический состав населения, и создают пропагандистскую картинку об "убегающих" от Украины жителях", – говорится в сообщении.

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Сейчас оккупанты готовятся к эвакуации людей из Энергодара. Для этого местная атомная станция, которую захватили оккупанты (ЗАЭС – ред.), должна подготовить автобусы.

"Людей планируют вывозить в Джанкой (АР Крым). В начале "эвакуация" добровольная, но обычно в дальнейшем оккупанты практикуют принудительное выселение. Заметим, что в то же время россияне закрыли блокпост в Васильевке (Запорожская область), откуда жители ВОТ выезжали на подконтрольные правительству Украины территории. Это свидетельствует о том, что россиян не интересует судьба людей. Врагу главное обеспечить депортацию украинцев", – отметили в ЦНС.

Что происходит на оккупированных территориях Запорожской области

Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что российские оккупанты используют Мелитополь как логистический хаб и стягивают живую силу на Запорожское направление. Он также отметил, что российские захватчики продолжают фильтрационные мероприятия на оккупированной территории Запорожской области.

В Генштабе ВСУ сообщили, что на временно оккупированной части Запорожской области российские захватчики усилили меры по поиску патриотически настроенных украинцев. В частности, враг усилил административно-полицейские мероприятия в городе Токмак.

Кроме того, российские оккупанты усиливаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заметил, что большое количество военной техники зашло со стороны России и двинулось через Мангуш (Мариупольский район) в направлениях Бердянска и Мелитополя. Колонны доформировывались частично с места базирования в селе Агробаза.

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