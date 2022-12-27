Российские захватчики продолжают так называемую "эвакуацию" жителей временно оккупированных населенных пунктов Украины. На этот раз россияне решили депортировать жителей Энергодара Запорожской области.
Как рассказали в Центре национального сопротивления, россияне намеренно инициируют гуманитарные кризисы на временно оккупированных территориях. Захватчики вывозят оттуда госучреждения, закрывают больницы и аптеки, чтобы сделать после этого жизнь местных невыносимой.
"В то же время жителей идеологически прокачивают относительно наступления ВСУ и "дальнейших разрушений и репрессий". Вместо этого жителям предлагают уехать и обещают денежную компенсацию. На самом же деле россияне имеют цель изменить демографический состав населения, и создают пропагандистскую картинку об "убегающих" от Украины жителях", – говорится в сообщении.
Сейчас оккупанты готовятся к эвакуации людей из Энергодара. Для этого местная атомная станция, которую захватили оккупанты (ЗАЭС – ред.), должна подготовить автобусы.
"Людей планируют вывозить в Джанкой (АР Крым). В начале "эвакуация" добровольная, но обычно в дальнейшем оккупанты практикуют принудительное выселение. Заметим, что в то же время россияне закрыли блокпост в Васильевке (Запорожская область), откуда жители ВОТ выезжали на подконтрольные правительству Украины территории. Это свидетельствует о том, что россиян не интересует судьба людей. Врагу главное обеспечить депортацию украинцев", – отметили в ЦНС.
Что происходит на оккупированных территориях Запорожской области
Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что российские оккупанты используют Мелитополь как логистический хаб и стягивают живую силу на Запорожское направление. Он также отметил, что российские захватчики продолжают фильтрационные мероприятия на оккупированной территории Запорожской области.
В Генштабе ВСУ сообщили, что на временно оккупированной части Запорожской области российские захватчики усилили меры по поиску патриотически настроенных украинцев. В частности, враг усилил административно-полицейские мероприятия в городе Токмак.
Кроме того, российские оккупанты усиливаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заметил, что большое количество военной техники зашло со стороны России и двинулось через Мангуш (Мариупольский район) в направлениях Бердянска и Мелитополя. Колонны доформировывались частично с места базирования в селе Агробаза.